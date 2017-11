Fabian Meyer Trio

Das Trio um den Pianisten Fabian Meyer mit Sebastian Schuster am Kontrabass, sowie dem Schlagzeuger Felix Schrack bewegt sich ganz am Puls der Zeit.Die Grundlage für abenteuerlustige Improvisationen bilden die Kompositionen des Pianisten. Häufig lyrisch-nachdenklichen Charakters, manchmal aber auch energiegeladen werden sie speziell für dieses Trio geschaffen. Auf ständiger Suche nach neuen harmonischen und rhythmischen Strukturen entsteht ein eigenständiger, sehr klarer Bandsound. Dabei treffen magisch-schillernde Akkorde auf vertrackte Rhythmen, Elemente aus Klassik und Pop auf Jazztradition.

Präsentiert werden Stücke der aktuellen CD „Chrysalide“ (Unit Records), sowie ganz neue Kompositionen.

„..eine der interessantesten jungen Jazz-Formationen der Region. (…) Ob sie einen packenden Groove gestalten wie in „Flaschengeist“ oder sich in introspektiv-lyrischen Balladen wie „Beryll“ ergehen, stets beeindruckte das ungeheuer eingespielt wirkende Trio mit frappierender Musikalität und organischem Interplay.“ (Ludwigsburger Kreiszeitung)

„Fabian Meyer's trio combines the old and new. Playing melodies in a loose way and intensely listening to each other, the trio offers a refreshing experience…“ (Shai Maestro)

Fabian Meyer - Piano/Komposition

Sebastian Schuster - Bass

Felix Schrack - Drums

Special guest: Ilter Ünal - Gesang