Fabrizios Big Day - Bow Tie

Sei immer Batman, außer du kannst Fabrizio sein, dann sei Fabrizio. Es kann nur einen Fabrizio geben, den einzigen echten auf dieser Erde, der mit dem Kryptonit im Blut, mit der Cleverness im Kopf und der Gastfreundschaft im Herzen, 50 Prozent des People-Vorstands. Lass die People ausm Zoo, das ganze Geld muss weg (#Marteria #Voice) und wir tragen heute Fabrizio samt Wunderkerzen auf Händen durch den Laden. Young, fresh and new wie eh und je. 24, oder? Eine Work Work Work Life Balance hält so fresh, so clean. Nehmt euch ein Beispiel. Happy Birthday, Großer.