Facetten einer Leidenschaft – Bach verliebt

Julia Stocker, Flöte

Martina Schäffer, Gitarre

Zwei absolute Ausnahme-Künstlerinnen – die Flötistin Julia Stocker aus Tirol, die schon mehrfach in der Konzertreihe „Musik in der Villa“ zu Gast war, sowie die aus Eisenstadt stammende und in Wien lebende Gitarristin Martina Schäffer – präsentieren ein vielfältiges Programm mit Barockmusik, das für die ungewöhnliche und reizvolle Kombination Flöte-Gitarre eingerichtet wurde.

Karten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei der Apotheke Spranger in Hechingen (Am Obertorplatz 1, Tel.: 07471/2387) erhältlich.

Weitere Infos: www.kulturverein-hechingen.de