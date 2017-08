Facetten einer Leidenschaft

Mit seinem neuen Konzertprogramm entführt das auf die historisch informierte Aufführungspraxis spezialisierte Trio sein Publikum in die Welt der italienischen Barockmusik. Auf dem Programm stehen ausgewählte Sonaten für Flöte und Basso continuo von Arcangelo Corelli und Antonio Vivaldi (u.a. Corellis berühmte „Folia“-Variationen) sowie Solowerke für das Violoncello (Ricercari von Gabrielli) und für das Cembalo (Sonaten von Scarlatti). Julia Stocker, Andrea Fröhlich-Sum und Christoph Schanze haben ihre musikalische Ausbildung u.a. an den Musikhochschulen in Trossingen und Zürich absolviert. Ihre Konzerte zeichnen sich durch Esprit und absolute Präzision in der musikalischen Gestaltung aus – und nicht zuletzt durch ausgeprägte Spielfreude. Erläuterungen zu den aufgeführten Kompositionen runden das Konzertprogramm ab.

Italienische Barockmusik für Flöte und Basso continuo

Julia Stocker, Flöte

Andrea Fröhlich-Sum, Cello

Christoph Schanze, Cembalo