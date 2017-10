Facetten einer Leidenschaft

Die Musik von An Erminig schmeckt nach Salzwasser und beschreibt das Leben der Menschen an-, vom- und mit ‚Ar Mor’, dem Atlantik aus dem keltischen Teil Frankreichs. Die Lieder in bretonischer und französischer Sprache erzählen vom harten Leben der Seeleute und vom Abschiednehmen, von den ‚Paludiers’, den Arbeitern in den Salinen und den Menschen, die in ihren Lastkähnen die Kanäle in der Grande Brière befahren. Ar Goat – das Land, Ar Mor – das Meer und seine Menschen, etwas Untrennbares, das An Erminig in musikalische Bilder, Melodien und Rhythmen setzt.