Fachkräftemangel – Mythos oder Realität?

Zur Bundestagswahl 2017 kündigte Kanzlerin Angela Merkel an: Bis 2025 soll Vollbeschäftigung erreicht werden. Ein hehres Ziel – ist das tatsächlich zu schaffen?

Oder reicht dazu vielleicht schon der demografische Wandel? Das Institut der deutschen Wirtschaft prognostiziert bereits bis 2020 1,3 Millionenfehlende Fachkräfte. Es gibt aber auch eine gegensätzliche Meinung: die Digitalisierung wird den arbeitenden Menschen zunehmend ersetzen, starke Zuwanderung quantitative Fachkräftelücken ausgleichen. Beide Auffassungen wollen bedacht sein. In der Praxis sehen sich viele deutsche Unternehmen bereits heute mit einem Fachkräftemangel konfrontiert. Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt, Mitarbeiter kündigen aufgrund attraktiverer Angebote. Das Machtgefüge im Verhältnis zwischen Unternehmen und Arbeitsuchenden verschiebt sich derzeit drastisch zugunsten der Arbeitnehmer. Was insbesondere kleinere Betriebe außerhalb der Metropolen tun können, um Fachkräfte zu gewinnen und ihre Beschäftigten nachhaltig zu binden, wird die Berliner Hochschullehrerin und Unternehmensberaterin Dr. Mona Mylius in ihrem Vortrag darstellen und mit dem Publikum tragfähige Wege diskutieren.

Der Vortrag ist Bestandteil der Reihe Rothenburger Diskurse.