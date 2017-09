Benefizveranstaltung für das Casamance Friedensprojekt präsentiert von Bayo Sora e.V. & Sudhaus

Die Casamance ist das ´Schwobaländle des Senegal´. Die Menschen dort leiden jedoch an den Folgen des dort seit mehr als 30 Jahren anhaltenden Bürgerkrieges. Der Verein Bayo Sora e.V. engagiert sich seit Jahren für eine Verständigung der Konfliktparteien. Auch unser Stargast FAFADI ist Casamancais und engagiert sich mit seinen Songs für den Frieden. Mit seinem durch Reggae, Afrobeat, Ragga und Dancehall geprägten Sound und seinen aufrüttelnden Texten wurde FAFADI weltweit bekannt und ist ein gefeierter Star in seiner Heimat. Seit 2013 arbeitet er mit Bayo Sora e.V. zusammen.

PAPE SAMORY SECK, unser special guest des Abends stammt aus der bekannten Griotfamilie Seck und wuchs in Dakar auf. Er ist einer der gefragtesten Perkussionisten in Deutschland und begeistert ein sehr großes Publikum. Begleitet wird er von Kaira Percu, der Band um Aly Bayo, dem Gründer von Bayo Sora e.V. Der Name Kaira Percu bedeutet Friedliche Trommeln. Die Band begeistert seit Jahren Fans westafrikanischer Musik und setzt sich aktiv für den Frieden ein.

Der Abend wird eingeleitet mit einen Film über das Friedensprojekt und umrahmt durch die beiden DJ´s LAIBAMBA und SELECTA.

www.bayosora.com