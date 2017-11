451 Grad Fahrenheit ist die Temperatur, bei der Papier Feuer fängt und verbrennt.

In Ray Bradburys Zukunftsvision ist die Feuerwehr nicht mehr zum Löschen von Bränden eingesetzt, sondern zerstört mit Flammenwerfern die letzten Zeugnisse der Vergangenheit: die Bücher. Kunst ist für diese Gesellschaft nurmehr Gewalt und wird vernichtet. Alles, was schmerzt, jeder Gedanke, jeder Tote, wird eingeäschert und vergessen. Doch der Feuerwehrmann Guy Montag will nicht mehr vergessen … Die Geschichte einer sauberen Welt, die nichts mehr fühlen will, ist ein zeitloses Plädoyer für das Erinnern.Mit der Produktion Fahrenheit 451 setzen die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (ADK) und das Schauspiel Stuttgart ihre Zusammenarbeit fort. Inszenieren wird Regieabsolvent Wilke Weermann.