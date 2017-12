Die Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern widmet sich ganz dem Aktiv-Urlaub und dem dafür passenden Zubehör.

Wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß die Schönheiten der Natur erleben will oder das Abenteuer sucht, der findet in diesem Ausstellungsbereich am ersten CMT-Wochenende attraktive Ziele im In- und Ausland, Radreisen, Wanderrouten, Erlebnisreise-Veranstalter und die passende Ausrüstung dazu.

Der Themenpark Wandern ist für alle Wanderfreunde eine umfangreiche Inspirationsquelle und bietet jede Menge Informationen für die kommende Saison. Auch wer auf der Suche nach einem neuen Rad oder Zubehör ist, wird auf der Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern fündig. Auf dem Fahrradtestparcours kann nach Herzenslust getestet und geradelt werden. In den ausstellungsbegleitenden Multimedia-Shows erleben Sie faszinierende Reiseimpressionen und Erlebnisse aus allen Teilen der Welt.