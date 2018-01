Die Fahrradbörse der Aktivgemeinschaft findet immer Anfang März vor dem "Alten Rathaus" statt. An einem Samstag bietet die Aktivgemeinschaft den An- und Verkauf von gebrauchten Fahrrädern an.

Wer selbst keine Zeit hat, seine gebrauchten Fahrräder zu verkaufen, kann die Möglichkeit nutzen, den Verkauf gegen eine kleine Gebühr in professionelle Hände zu geben. Hierfür geben Sie einfach das Fahrrad bei uns ab. Nach dem Ende der Aktion können Sie den Erlös abholen.

Betreut und durchgeführt wird die Fahrradbörse von unserem Mitglied Zweirad Dosch. Außerdem bieten wir an diesem Tag einen sog. Fahrrad-TÜV an.