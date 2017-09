Faire Woche vom 15.-29.09.17: Nicht nur für eine Woche, sondern sogar das ganze Jahr über! In allen Seniorenzentren der AWO Württemberg wird seit Anfang 2017 nur noch Kaffee aus fairem Handel ausgeschenkt.

Was im AWO Seniorenzentrum Pfostenwäldle begann, gibt es jetzt bei allen: Die AWO engagiert sich zunehmend für den fairen Handel und so wird nur noch der Kaffee von AWO International und anderen Anbietern in den Einrichtungen verwendet: "Kaffee trinken und die Welt fair ändern!"

Mehr erfahren darüber unter: https://www.awo-stellenangebote.de/fairer-handel.html