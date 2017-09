× Erweitern Fairer Handel in Wernau

Die „Lenkungsgruppe Fairer Handel in Wernau“ beteiligt sich mit zahlreichen Veranstaltungen an der größten Aktionswoche des Fairen Handels. Noch bis 29. September 2017 ist während im Quadrium die "Fairtrade-Foto-Ausstellung" zu sehen.

Die Exponate veranschaulichen die Wirkungsweisen des Fairen Handels anhand konkreter Beispiele und zeigen die Produzenten im Ursprung der Fairtrade-Produkte. Produzenten-Zitate und Statements informieren über soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Ob Kaffee, Tee, Honig oder Süßigkeiten: Neben der Ausstellung ist im Bürgerbüro ein Tisch mit einem repräsentativen Querschnitt an Produkten aus Fairem Handel aufgebaut. Am Dienstag, 26. September 2017 bietet Rotraud Pöschke von der „Lenkungsgruppe Fairer Handel in Wernau“ dort den Besucherinnen und Besuchern vormittags von 9 bis 12 Uhr (nachmittags Selbstbedienung) fair gehandelten Kaffee und Saft kostenlos zum Probieren an und steht für Fragen rund um den Fairen Handel gerne zur Verfügung.