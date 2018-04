Fairmont - live im Kowalski - Support Jan Dalvik

An einem Freitagabend einfach mal ein Stückchen Techno-House-Geschichte einladen – wir können’s einfach noch. Jake Fairley schreibt an dieser Geschichte seit den Nougthies fleißig mit.

Sein Key-Track heißt „Gazebo“, erschien 2005 auf James Holdens Label Border Community, und katapultierte Fairley unter dem Pseudonym Fairmont hinaus in den Underground Electronic-Kreislauf. Gigs, Gigs, Gigs, spielen, spielen, spielen und immer im Studio nachlegen. BTW: Von „Gazebo“ haben sich seinerseits 20.000 Vinyl-Copies verkauft, damit springt man heutzutage locker auf Platz 1 in den Deutschen Charts.G...emeinsam mit seinen Brüdern Metope und Sid Le Rock im Geiste führt Fairley heutzutage das Label Beachcoma, hat seit „Gazebo“ zwei Alben unterschiedlicher Art (mal experimenteller, mal Electro-poppiger) veröffentlicht, jede Menge Acts geremixed und legt zwischenzeitlich auch noch auf.Im Kowalski spielt er live, weil das kann freilich immer noch am besten, immerhin steht er nun seit über 15 Jahren auf den großen Bühnen. Mit „Carthage“ und „Shadow Of Mine“ hat er außerdem zwei neue amtliche Kowalski-Banger auf der Festplatten. Also bisschen bangen? Ja, warum eigentlich nicht? Jan Dalvik weiß auch wie das geht, aber sicher.

