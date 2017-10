Faisal Kawusi - Glaub nicht alles, was du denkst

Glaub nicht alles, was du denkst.

Es ist endlich soweit!!! 1,90m geballte Comedy!!!

Faisal Kawusi, der sympathische Afghane von nebenan, erobert mit seinemersten Soloprogramm „Glaub nicht alles, was du denkst“ die Bühnen derRepublik.Selbstironisch, komisch, mit gedanklicher Schärfe und viel Humor geht es umdie Vorurteile, die das junge Comedy Schwergewicht, jeden Tag umkreisen.„Ist das sein Bauch oder ein Bombengürtel?“ ist eine der Standardfragen, diesich die Menschen stellen. Endlos viele Anekdoten kann Faisal darstellen undnimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Als Zuschauer sieht man nicht nur dieWelt durch die Augen eines Afghanen, sondern auch durch die Augen eineskräftigen jungen Mannes.„Ich bin 1,90 groß und wiege 85 Kilo!“ - das kauft ihm keiner ab.Ein verrücktes Elternhaus, schizophrene Geschwister und der niemals endenwollende Weg als Singlemann machen dem 24-jährigen Pfundskerl zu schaffen.Faisal ist u.a. Gewinner des Mannheimer Comedy Cups 2014 und ConstantinPreisträger 2014. Er ist bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, beiNightwash, TV Total und anderen Comedy TV Shows.Durch seine einzigartige Mimik und seinem dementsprechenden Körpereinsatz,zieht Faisal sein Publikum in den Bann. Der Zuschauer wird sichwiedererkennen in den Figuren jenes Mannes, der als Afghane immer noch füreinen Türken gehalten wird.