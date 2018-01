„FALCO – Das Musical“ ist ein zweistündiges Live Show-Erlebnis über das rasante Leben einer der schillerndsten und extrovertiertesten Popstars der 80er Jahre und eine Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop/Rap-Geschichte – FALCO!

Am 6. Februar 1998 kam Johann „Hans“ Hölzel, so Falcos bürgerlicher Name, bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik tragisch ums Leben. 2018 jährt sich der Todestag der österreichischen Musiklegende zum 20. Mal. Zu diesem Anlass lässt „FALCO – Das Musical“ den „Falken“ erneut durch die Städte fliegen.Verrückt und bildgewaltig, gewährt die Musical Biographie durch kunstvolle Projektionen und Original–Videosequenzen einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers FALCO und dem Menschen, der hinter der schillernden Pop-Ikone steckte. Einem Menschen, der das Leben bis an seine Grenzen auskostete und durch viele Höhen und Tiefen ging, bis hin zu seiner Selbstzerstörung. Dabei werden von „Der Kommissar“ bis „Jeanny“, über „Out of the Dark“ oder „Rock Me Amadeus“ – der bis heute einzige deutschsprachige Song der Musikgeschichte, der die Spitze der US Billboard Charts erreichte – alle großen Hits des „Falken“ live auf die Bühne zurückgeholt und bekommen durch schrille und extravagante Tanzeinlagen, neues Leben eingehaucht.

Auf der Bühne erwecken mit Alexander Kerbst und Stefan Wessel zwei der weltweit besten Falco-Darsteller den österreichischen Weltstar zu neuem Leben. Bei der Umsetzung steht dem Musical unter anderem Falcos ehemaliger Bandleader Thomas Rabitsch als musikalischer Leiter, sowie Falcos ehemaliger Manager und Freund Horst Bork als Berater zur Seite.2017 besuchten über 135.000 begeisterte Zuschauer die Premierentournee des Musicals, dass unter anderem auch durch Auftritte in der Helene Fischer Show oder dem ZDF Fernsehgarten bekannt ist. Damit war das Musical wochenlang auf Platz 1 der Verkaufscharts.

Nun kehrt das Erfolgsmusical zurück! Die Show über die exzentrische und legendäre Pop-Ikone geht 2018 erneut auf große Tournee. Dabei reist das Ensemble quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.