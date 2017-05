Fame - Pfingstsonntags Party

Es ist das ultimative Partyhighlight in Stuttgart vor dem Feiertag: Schon der Start in die Nacht setzt Akzente: 20 (!) LIVE-TROMMLER SORGEN für ein einzigartiges Opening der einzigartigen Partynacht. Ein akustischer und optischer Overkill, wie ihn die Clubwelt noch nicht erlebt hat. Zudem erwartet die Gäste viele Live-Performances: LED-Tänzerinnen mit CO2-Kanonen, Live-Sängerin Lora Sanders (London) & viele weitere Überraschungen. An der Spitze des DJ Line-Us steht MISS DELICIOUS (Bootshaus Köln / Amnesia Ibiza). Unterstützt wird Sie von Publikumsliebling Sam White (Aer-Club). Mit feinem Gespür für Emotionen und technischer Brillianz spielt er perfekte Sets aus aktuellen Clubhits.

Mainfloor proTON

House & Electro

Miss Delicious (Bootshaus Köln / Amnesia Ibiza)

DJ Sam White (Jade Zürich)

Live-Vocals, Sexy Dancers

2nd Floor

Große Garderobe

Special:

++ Free Jägermeister Welcome Drink