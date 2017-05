Familienangelegenheiten

Ulrich Isfort, 1.Violine / Annette Reisinger, 2.Violine / Aroa Sorin, Viola / Matthias Diener, Violoncello

Mozarts d-Moll-Quartett KV 421 hätte auch den Beinamen „Geburtswehenquartett” bekommen können, schrieb er es doch nieder, als er während der ersten Niederkunft seiner Frau Constanze an ihrem Bett saß. Gewissermaßen Familiäres gibt es außerdem mit je einem Werk von Josef Suk und seinem von ihm verehrten Schwiegervater Antonín Dvorák: Ballade in d-Moll und Streichquartett op. 96 („Amerikanisches“). Namenspatron des international renommierten Quartetts ist Pablo Minguet, ein spanischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den „Schönen Künsten“ zu verschaffen – für das Minguet Quartett ist dieser Gedanke künstlerisches Programm!