Familienführung im Advent

Mit verschiedenen stimmungsvollen Liedern und Gedichten wird dem heiligen Nikolaus für seine Gaben gedankt.

Am Abend des 5.12. überbringen der Nikolaus und sein Helfer Knecht Ruprecht den Kindern Süßigkeiten und Früchte. Schon seit dem 16. Jahrhundert ist dieser Brauch in Europa überliefert. Doch wer war eigentlich Sankt Nikolaus und was hat der Weihnachtsmann damit zu tun? In der Führung gehen wir der Sache auf den Grund und erfahren auch vieles über andere Heilige und ihre faszinierenden Lebensgeschichten.