Familienführung: Mit Märchen durch die Stadt

Veranstaltung im Rahmen des Rothenburger Märchenzauber vom 03.11.-12.11.2017

Lasst euch bei einem Spaziergang durch das zauberhafte Rothenburg in eine Märchenwelt führen. An ausgewählten Standorten wird von mutigen Prinzen, bösen Hexen, bezaubernden Prinzessinnen oder anderen Helden erzählt, die in außergewöhnlicher Weise ihre Abenteuer bestreiten müssen, um am Ende das Gute über das Böse siegen zu lassen. Ursprüngliche Mär¬chen – interaktiv vorgelesen von Claudia Koller-Lindner. Dauer ca. 60 Minuten.