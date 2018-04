Family Day und Season Opening Party

× Erweitern Unicorns Schwäbisch Hall

von Axel Streich

„It’s all about the U“ - Dieses Motto gilt nicht nur am 21. April, an diesem Tag aber ganz besonders! Ab 16:00 Uhr laden die Schwäbisch Hall Unicorns auf ihrem Trainingsplatz zum Family Day ein und abends steigt die Season Opening Party in der Kantine 26.

Wer einen Samstag mit viel Spaß und ganz nah am amtierenden Deutschen Football-Meister verbringen will, der sollte sich den 21. April frei halten! Die Schwäbisch Hall Unicorns laden an diesem Tag ab 16:00 Uhr auf dem Nebenplatz des Hagenbachstadions zum Family Day ein, in dessen Mittelpunkt ein öffentliches Training mit dem GFL-Team steht.

Drum herum gibt es Angebote für Kinder in der Hüpfburg und Spiele mit dem Football, betreut von Unicorns-Jugendtrainern. Ab 18:00 wird es dann bei den Interviews mit Spielern und Trainern des GFL-Teams sicher interessante Neuigkeiten zu der eine Woche später beginnenden Saison 2018 zu erfahren geben. Für das leibliche Wohl wird am Grill gesorgt.

Am Abend steigt dann um 21:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr) die Season Opening Party im Club Kantine 26 in Schwäbisch Hall Hessental. Dort erfolgt die schon traditionelle Spielerpräsentation. Und im Anschluss daran kann man dann zusammen mit den Unicorns bei Bomba Latina den baldigen GFL-Saisonauftakt feiern. Der Eintritt zur Season Opening Party ist bis 21:45 Uhr frei.

Die Unicorns freuen sich auf Euren Besuch am 21. April!