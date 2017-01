Fanfare Ciocarlia (RO)

× Erweitern Fanfare Ciocarlia

Fanfare Ciocarlia, die berühmteste Balkan Brass Band der Welt, feierte in 2016 ihr zwanzigjähriges Bestehen. Das Dutzend Musiker aus dem verwunschenen rumänischen Dorf Zece Prajini wird von der Bühne aus zur wilden Geburtstagsparty blasen - im Jubiläumsjahr steht eine ausgedehnte Welttournee auf der Agenda!

Seit ihrer Entdeckung eroberte Fanfare Ciocarlia Europa im Sturm. Mit ihrer gepfefferten Blasmusik erreicht die Band heute Punks und Headbanger, Jazz- sowie Weltmusikanhänger. Selbst die Welt der Klassik empfängt Fanfare Ciocalia mit offenen Armen und bittet in die renommiertesten Konzertsäle und Opernhäuser. Nach Europa wurde Fanfare Ciocarlia auch in den USA, Japan und Australien berühmt.

Die Londoner Times umschrieb Fanfare Ciocarlias Balkan-Funk als „heavy, heavy monster sound“ und die CD-Veröffentlichungen katapultierten den unverwechselbaren Balkan-Groove der Band auf die Tanzflächen der Clubs weltweit. Zahllosen DJs und Bands dienen sie als Vorbild und Fanfares Neuinterpretationen westlicher Klassiker wie z.B. Duke Ellingtons Caravan zeigen, wie sie mit ihren Blechblasinstrumenten mühelos jegliche Musik 'schultern'.

2016 hat die BBC eine TV-Dokumentation über Fanfare Ciocarlia ausgestrahlt und seit 15. April steht in Plattenläden weltweit das neue Album ONWARDS TO MARS in den Regalen. Auf ONWARDS TO MARS präsentiert die Band brandneue Songs, die dann auf der Weltournee 2016 mit auf die Reise über alle Kontinente gehen. Fanfare Cioc?rlia hat acht Alben veröffentlicht, die alle an der Spitze der Europäischen Weltmusik Charts thronten. Ihre Kult-DVD „Brass on Fire“, so das britische Musikmagazin Songlines, „setzt neue Standards für Musikdokumentationen“. Die Band bezeichnet sich stolz als die am härtesten blasende Band im Blechbiz. Und so ist es: keiner kann es besser, schneller, funkiger als Fanfare Ciocarlia!