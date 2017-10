"Fantasie und Farbe" heißt die Ausstellung von Helga Scholl, die ab Ende November 2017 im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof Bad Rappenau zu sehen ist. Warme leuchtende Farben kombiniert die aus Heilbronn stammende Künstlerin gerne mit dekorativ gehaltenen Bildinhalten, die sich nicht aufdrängen und doch präsent sind, was wiederum ihre positive Lebenseinstellung widerspiegelt.

In Malkursen eignete sich Helga Scholl unterschiedliche Techniken an. Ihre Bilder sind vielseitig, abstrakt, grafisch und gegenständlich und vorwiegend malt sie mit Acrylfarben. Mit Freude arbeitet sie mit der Spachtel und ebenso gehören Kollagen dazu. Durch zahlreiche verschiedene Ausstellungen konnte sie ein breites Publikum erreichen."Was die Motive anbelangt bin ich frei und offen für Vieles", so beschreibt die Künstlerin ihre Werk. „Lassen Sie sich inspirieren, sammeln Sie Eindrücke. Erleben Sie mit meinen Bildern schöne Momente“.

Die Ausstellung „Fantasie und Farbe“ von Helga Scholl im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof, Heinsheimer Str. 16, in Bad Rappenau, wird am Samstag, dem 25.11.2017, um 15:00 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 17.12.2017 jeden Samstag und Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.