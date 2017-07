Fantasievolle Romanzen für Klarinette und Bassetthorn

Sabine Meyer, Klarinette / Wolfgang Meyer, Reiner Wehle, Klarinette & Bassetthorn / Kalle Randalu, Klavier

Schwester, Bruder, Ehemann – und der Geburtstag der Mutter: Was 1983 als einmaliges Geburtstagsständchen für Ella Meyer gedacht war, entwickelte sich zu einem der ungewöhnlichsten Kammerensembles. Oji-Hall Tokyo, Theatre du Chatelet Paris, Library of Congress Washington, Konzerthaus Wien – in über 400 Konzerten weltweit ging das Publikum in den ausgefallenen Programmen des Trios begeistert auf Entdeckungsreise. Und heute macht dieses exquisite Ensemble Halt in Gaisbach. Und so erweitern sich gleich beide Referenzlisten: Für das neue Carmen-Würth-Forum tritt kurz nach Eröffnung ein Ensemble mit Weltruhm im Rahmen des Hohenloher Kultursommers auf und auch das Trio selbst wird dieser beeindruckende Bau sicherlich begeistern. Was es mit Mendelssohns Konzertstücken Nr. 1 und Nr. 2 für Klarinette, Bassetthorn und Klavier und Dampfnudeln auf sich hat, erfahren Sie im Abendprogramm. Außerdem werden Ihnen Drei Romanzen op. 94 und Fantasiestücke op. 73 von Robert Schumann serviert.