Fantastic vs. Blackout

Nachdem DJ Fantastic das geplante erste Battle aus gesundheitlichen Gründen nicht bestreiten konnte, gibt es am vierten Freitag im Mai nun das Remake. An diesem Abend steht sich der Lokalmatador aus Schwäbisch Hall DJ Blackout (Kantine Resident) und DJ Fantastic aus Öhringen gegenüber. Normal sind sie zwar gute DJ-Freunde, aber an dem Abend knallharte Konkurrenten!

Wie bei den letzten Battles wird es wieder verschiedenen Wettkämpfen geben. Ruhm und Ehre für den der die meisten Wettkämpfe gewinnen wird und Demütigung für den Verlierer.

Möge der Bessere gewinnen!

Einlass 22 Uhr / Eintritt 7 EUR