Fantasy - die Jubiläumstournee

Bekannt als Fantasy sind Martin und Freddy unbestritten im Schlagerolymp angekommen. Ihre sensationellen Erfolge – besonders in der jüngsten Vergangenheit - inspirierten das charmante Schlagerduo zum Tourneetitel „Freudensprünge“.

Den gleichen Titel wird auch das im Frühjahr 2016 erscheinende Album tragen. Bereits im März geht es los mit der Freudensprünge – Tournee. Zusätzlich darf sich die riesige Fangemeinde auf weitere Termine für den Herbst 2016 freuen. Durch ganz Deutschland wird sich Fantasy mit dieser exklusiven Tournee begeben. Zum ersten Mal werden dabei die brandneuen Albumsongs live vor Fan-Publikum präsentiert. Der CTS Eventim Presale für die neuen Herbsttermine der Freudensprünge-Tournee, die unvergessliche Momente garantiert, startet am 04. November 2015. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am 06. November 2015.

Mit ihren Liedern wollen Fantasy zum Träumen anregen, ihren Fans aus der Seele sprechen und bei jedem Live-Auftritt für Begeisterungsstürme sowie ausgelassene Partystimmung sorgen.

Mit Hits wie „Darling“, „Ein weißes Boot“ oder „Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt“ hat sich das Gesangs-Duo einen festen Platz in den Herzen der Schlagerfans erobert. Zu Recht werden Sie deshalb zur Elite des deutschsprachigen Schlagers zählen. Fünf Goldene Schallplatten, Platin für ihr „Best of“-Album und drei Echo-Nominierungen in den letzten drei Jahren sprechen eine eindeutige Sprache.

Geboren auf der Bühne fühlen sich Martin und Freddy dort am wohlsten. Dies ist am deutlichsten zu spüren, wenn man ein Konzert von Fantasy hautnah erlebt und sich die Begeisterung der Vollblutmusiker auf ihr Publikum überträgt. Energie und Lebensfreude, Romantik und Liebe, Wehmut und Sehnsucht – die ganze Bandbreite der großen Gefühle erwartet die Fans, wenn die Durchstarter der deutschen Schlagerszene ab Frühjahr 2016 wieder live auf den Konzertbühnen zu erleben sind und sorgt mit der Fortsetzung ihrer Tournee im Herbst 2016 für weitere Freudensprünge.