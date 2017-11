Farbige Melodien Konzert

Der Musikverein besteht aus ca. 30 Choristen und Musikern und präsentiert in seinem Winterkonzert am 9. Dezember in der Liederhalle das Konzert FARBIGE MELODIEN . Es geht um Lieder in denen die Farben eine große Rolle spielen. Unter anderem wird auch die bezaubernde Gastsängerin vom TRT Istanbul Mine Gecili eine Solodarbietung vorführen. Der ganze Abend wird von Musikern aus dem Verein Firkat und extra aus der Türkei eingeladenen Instrumentalisten begleitet wonach der Abend mit einem Finale mit allen mitwirkenden Künstlern zum Abschluss kommen wird.