Farfalle (Schmetterlinge)

Von Compagnia TPO, Prato (Italien)

In einer zauberhaften Landschaft aus Licht, Stoff und Klängen spielen zwei Tänzer die einzelnen Verwandlungsstufen, bis ein Schmetterling fliegt.

Aber auch das Publikum spielt mit. Auf der interaktiven Bodenfläche reagieren Sensoren auf Bewegungen oder Töne, Tänzer und Zuschauer treten spielerisch in Kontakt. Sprache ist dabei nicht so wichtig. In dieser experimentellen Umgebung entstehen immer wieder neue Bilder und Töne.

Regie: Francesco Gandi, Davide Venturini

Choreographie und Tanz: Anna Balducci, Piero Leccese