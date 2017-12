Narrenmesse, Umzug der Müller aus dem Mühltal und Historischer Gänsemarsch

In jedem Jahr findet am Faschenachtssonntag in Buchen (Odw.) der "historische Gänsemarsch" statt. Am Gänsemarsch nehmen die Buchener Traditionsfiguren wie der Erbsenstrohbär, Härle und Fräle und verschiedene Krachkapellen teil. Der Gänsemarsch ist eine Art Narrengericht in Umzugsform. Unorganisiert sammeln sich die verschiedensten maskierten Fußgruppen, um die lokalen Begebenheiten des letzten Jahres zu kritisieren oder auf die Schippe zu nehmen. Angeführt wird der Umzug durch eine große Schar von Huddelbätzen. Eine besonderheit bildet die Gruppe der ,,Müller", die bereits eine Stunde vor Beginn des Gänsmarschs ihren eigenen Umzug machen. Der Tag endet um 24 Uhr mit dem 'Narrengericht'.