Fasching mit MAXX

Bereits zum zweiten Mal kommt die Partyband MAXXX zur Faschingsparty der Feuerwehr Frankenhardt am 27. Januar 2018 nach Gründelhardt in die Frankenhalle.

Durch Auftritte auf dem Canstatter Wasen, dem Volksfest Trier oder dem Oktoberfest in Koblenz ist die Band aus der Oberpfalz weit bekannt. Nicht ohne Grund holte MAXXX in 2015 den zweiten Platz beim Band-Wettbewerb von Antenne Bayern. Mit ihrem Musik-Mix aus angesagtem VolXxx‐Rock, modernen Chartbreakern sowie Partyhymnen und coolen Rock-& Popklassikern treffen sie wirklich jeden Publikumsgeschmack.

Die Bühnenshow mit modernster Licht- und Videotechnik lässt den Gründelhardter Fasching zum Party-Erlebnis und die Turnhalle wieder zur besten Eventlocation des Abends werden. Bereits ab 20 Uhr werden die Türen geöffnet. Mit MAXXX feiern wir erneut eine grandiose Party, dessen Qualität bereits im Voraus feststeht: MaxXximal. Genauso maxXximal wird auch die Stimmung unter den mit tollen Kostümen verkleideten Partygästen.

An der separaten Essensausgabe gibt es wieder den ganzen Abend frisch zubereitete Köstlichkeiten. Im Raucherbereich gibt’s Shots für zwischendurch und an der großen Bar gibt es alles was den Partygänger begehrt.

Und für alle Feuerwehrkameradinnen und -kameraden gilt unser feuerwehrRABATT. Durch Vorlage ihres Feuerwehrdienstausweises oder Meldeempfängers erhalten sie ermäßigten Eintritt zur Veranstaltung.

Wir freuen uns schon, erneut eine große Party mit Euch unter dem Motto: „Feiert, Tanzt und genießt den Sound!“ zu feiern.

mehr Infos auf der EVENT-WEBSITE