Große Tanzparty mit No Limit

Am 21. April heizt die Band No Limit in der Tanzmetropole so richtig ein. Von Schlager über Rock bis zu den Oldie-Klassikern ist für jeden Geschmack etwas dabei – garantiert tanzbar!

Erobern Sie lieber im Alleingang oder zu zweit die Tanzfläche? Damit Sie sich schon einmal aufwärmen können, bieten wir von 19 Uhr bis 20 Uhr einen Disco-Fox-Tanzkurs an. Übrigens: Sie müssen dafür kein Profi-Paar sein. Vor allem Anfänger und Singles sind herzlich willkommen!

Das Restaurant Rosenstuben hat am Samstag ab 18 Uhr für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf einen Abend ohne limits!