Faschingsparty │ Ludwigsburg-Pflugfelden

Los gehts am 10.Februar zur Faschingsparty des TV-Pflugfelden, rocked by DJ Schneemann. Er ist bekannt aus vielen Locations und Events im Umkreis, unter anderem als House-DJ und Zeremonienmeister im legendären Classic Rock Café in Stuttgart.

Soundrausch querbeet von Kölscher Karnevalsmusik über Dancefloor bis zu den alltime-Klassikern der Rockgeschichte. Die geschmeidigen Mädels der "Blauen Garde" aus Kornwestheim schwingen das Tanzbein, on top eine Tombola für die Zockerseele. Für Leib und Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Kurzum…. Party für jeden bis die Wolken lila werden!? 😊 To rock is your job!