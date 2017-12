Fast Eddy’s Blue Band wurde 1990 von dem in London geborenen und in Stuttgart ansässigen Bluesrock Sänger Eddy Wilkinson gegründet. Ihr unverwechselbarer Stil wird geprägt von mitreißendem, dynamischen Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk. Die Band wird maßgeblich beeinflusst von Größen wie B.B. King, Freddie King, Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter, Willie Dixon, Jimmy Reed, the Fabulous Thunderbirds, Joe Cocker, Marvin Gaye, Wilson Pickett, Otis Redding etc. Getragen von Eddys unverwechselbarer und ausdrucksstarker Stimme - Blues, der aus der Seele kommt - und seinem Bühnenauftritt ist jede Show ein Feuerwerk aus Humor, Leidenschaft und musikalischer Power.

Fast Eddy: vocals, acoustic guitar, harp; Janni Petsos: gtr.; Uwe Jesdinsky: bass; Tilo Stutz: drums