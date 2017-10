Faszination 3D-Druck

Egal ob Spielfiguren, Schokoweihnachtsmänner oder ganze Häuser - mit 3D-Druckern kann man inzwischen schon sehr viel herstellen. In diesem Workshop lernst Du, wie Du Gegenstände selbst erfinden und mit einem 3D-Drucker erschaffen kannst.

Wir schauen uns an, wie 3D-Druck funktioniert und wo er eingesetzt wird. Im Hauptteil des Workshops lernen wir dann eine einfache 3D-Anwendung kennen und suchen nach einer Antwort auf die Frage: Wie kann man aus einfachen Grundformen einen komplexeren Gegenstand bilden? Was kann ein 3D-Drucker - und was kann er nicht? Mit diesem Wissen gestalten wir unsere eigenen Objekte. Ein paar wenige Modelle drucken wir aus, um zu sehen, wie der Drucker arbeitet, während wir unsere Entwürfe verbessern.

Der Workshop wird in Kooperation mit dem "Infocenter Internet der Dinge", Tübingen angeboten. Er ist kostenlos, dank der Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.