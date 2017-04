Faszination Klassik - 9. Abend

Faszination Klassik - 9. AbendDie konzertante Reihe von SKS Russ und Kulturgemeinschaft StuttgartHaydn:Sinfonie Nr. 82 C-Dur Hob.I: 82 "Der Bär"Mendelssohn:Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64Beethoven:Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21Die in Stuttgart geborene Geigerin Tanja Becker-Bender begeistert seit ihrem Konzertdebüt mit elf Jahren ihr Publikum, zunächst in Deutschland und bald darauf weltweit, von der New Yorker Carnegie Hall über den Wiener Musikverein und das Gewandhaus bis zur Suntory Hall in Tokio. Dabei arbeitet sie mit Dirigenten wie Fabio Luisi, Gerd Albrecht oder Ken-Ichiro Kobayshi und großen Orchestern, sucht aber immer wieder den Kontakt zu den heimatlichen Ensembles, unter denen das Württembergische Kammerorchester Heilbronn - unter Ruben Gazarian - seit vielen Jahren eines der renommiertesten ist.Tanja Becker-Bender | ViolineRuben Gazarian | Dirigent