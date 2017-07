Fata Morgana

Die französische Bildhauerin Capucine Vandebrouck enthüllt in ihrem Werk die Geheimnisse der Materie und die unsichtbare Aura der Objekte. Mit Hilfe von Installationen macht Vandebrouck Verborgenes sichtbar und zeigt die pure Realität, indem sie spiegelt, reflektiert und beleuchtet. Sie erzeugt eine Spannung zwischen der Macht der Imagination, die ihre Arbeiten hervorrufen und dem Realen, das durch das reine Sehen wahrgenommen wird. Um diese Stimmungen zu erzeugen, nutzt sie die verschiedenen Aggregatszustände des Lichts und lichtabsorbierende Salze, um auf Objektträgern das Greifbare zu evaluieren.

Die Ausstellung präsentiert das Ergebnis des Stipendien-Austauschprogramms für Bildende Künstlerinnen und Künstler zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem DRAC Alsace, an dem Capucine Vandebrouck 2014 teilnahm. Das Programm findet in Kooperation mit dem Institut français und CEAAC Straßburg statt.

Capucine Vandebrouck (*1985) lebt und arbeitet in Straßburg. Sie studierte Bildhauerei an der École Supérieure des Arts Décoratifs in Straßburg, sowie an der École Nationale Supérieure d'Art in Bourges und der Universität Marc Bloch in Straßburg. Vandebrouck erhielt mehrere Preise und Stipendien. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen internationalen Einzelausstellungen gezeigt, unter anderem in der Kunsthalle Basel, in La Grande Place – Musée du Cristal Saint-Louis in Saint-Louis-lès-Bitche, in La Synagogue in Delme, im CEAAC in Straßburg, in der Galerie d’Art PERRIN in Montbéliard und Galerie Thaddaeus Ropac in Paris, im CRAC Alsace in Altkirch und im Musée Théodore Deck in Guebwiller sowie im Atelier der Kunststiftung Baden-Württemberg in Berlin.

Im Jahr 2017 war sie Teilnehmerin des Salon de Montrouge in Paris.