Fatoni-Tourabschlussparty mit Fatoni, Dexter & V.Raeter

HipHopAuch in 2017 tingelt der gute Fatoni weiterhin mit seiner YO FATONI TOUR durch die Metropolen des Landes, die er – jeder weiß es – in bester Walter Freiwald-Manier in seinen Werbejingles für die Tour angepriesen hat. Das Abschlusskonzert findet ab 19 Uhr im Club CANN statt, danach geht’s zusammen mit den Kollegen Dexter und Tour-DJ V.Raeter zur Tourabschlussparty ins Freund & Kupferstecher am Berliner Platz. Mikrofone und Plattenspieler stehen bereit – man darf gespannt sein, was passiert... Nachdem das großartige Album „Yo, Picasso“ - von Dexter produziert – im vergangenen Jahr zahlreiche Festival- und Clubshows mit sich brachte, hat Fatoni Ende des Jahres mit Juse Ju auch noch Gigs in Tokio, HongKong und Seoul gespielt. Jetzt nach erstmal runterkommen, auf ein paar Drinks im Freund & Kupferstecher.