Faun @ St.-Johannis Kirche

In der feierlichen Atmosphäre ausgewählter Konzertsäle treffen bei diesem Konzertprogramm mittelalterliche und romantische Balladen auf Harfe, Drehleier, Schlüsselfiedel, Dudelsack und Laute. Mit großer spielerischer Perfektion verbinden FAUN keltische und skandinavische Melodien mit mehrstimmigen Gesangssätzen und eigenen Balladen.

Mit über 800 Konzerten, Chartplatzierungen in den Top Ten, Echo Nominierungen, Gold & Platin Auszeichnungen und Fernsehauftritten gehören FAUN zur weltweiten Elite der Folk und Mittelalter Ensembles. Wie keiner anderen Gruppe gelingt es ihnen die zeitlose Magie der alten Klänge einem heutigen Publikum begreifbar zu machen.

Dieses neue und bestuhlte FAUN ACOUSTIC Programm setzt seinen Schwerpunkt auf die Winter- und Yulezeit. Mit stimmungsvollen Liedern werden hier die zauberhaften und märchenhaften Seiten des Winters zelebriert.

„Wer auch immer seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte,

der gebe sich der Magie von Faun hin.“ Am 07.12.2017 live in der St.-Johanniskirche in Würzburg zu erleben. Tickets unter: www.posthalle.de

FAUN ACOUSTIC:

Oliver s. Tyr: Gesang, verschiedene Lauten, keltische Harfe & Schlüsselfiedel

Fiona Frewert: Gesang, verschiedene Flöten, Dudelsack, Chalumeaux & Fujara

Laua Fella: Gesang, Perkussion, Mandola

Stephan Groth: Gesang, Drehleier, Cister & verschiedene Flöten

Rüdiger Maul: Perkussion