Fauzia Maria Beg meets Franco & Lorenzo Petrocca

Maria Beg, die dunkelhaarige Schönheit aus Indien, ist eine vielseitige Künstlerin von beeindruckendem Format.

Ihr geheimnisvolles indisches Flair bezaubert sofort. Ihre Gesangslaufbahn begann 1982 in ihrer Heimatstadt Bombay. Seit 1989 lebt sie in Stuttgart, wo sie mit großem Erfolg regelmäßig in verschiedenen Jazz-, Latin-, Soul- und Showbands singt. Zu ihrer größten Stärke zählt Brasil-Jazz. Wie keine zweite interpretiert sie Bossa Nova und Samba-Klassiker in portugiesischer Sprache. Mit ihrer Musik möchte sie Lebensfreude ausdrücken. Neben stimmakrobatischen Einlagen und perkussiven Scat-Soli beherrscht sie zahlreiche Perkussion-Instrumente. Aufgrund ihrer klassischen indischen Tanzausbildung spürt man besonders ihr ausgeprägtes Rhythmusgefühl und ihr sprühendes Temperament.

Das Franco & Lorenzo Petrocca Duo, besteht aus zwei international bekannten Musikern und findet seine musikalische Heimat in den verschiedenen Stilen der zwei Virtuosen. Mit großer Sensibilität vermischen sich Jazz, italienische Folklore und lateinamerikanische Rhythmen. Die seltene Kombination von 6-seiter E-Bass Gitarre und Jazzgitarre verleiht der Formation um die Petrocca-Brüder einen feinen, einzigartigen und sehr speziellen Sound auf höchstem musikalischen Niveau.