Meisterpianisten - 1. AbendProgramm:Chopin: Nocturne e-Moll op. posth 72/1Nocturne cis-Moll KK IVa 16 (op.posth.)Nocturne c-Moll KK IVb 8 (op.posth.)Beethoven: Sonate Nr. 26 Es-Dur op. 81a "Les Adieux"Satie: Six GnossiennesSay: "The Art of Piano" (Auszüge)