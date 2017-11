Copin Nocturne e-Moll op. posth. 72/ 1Nocturne cis-Moll KK IVa 16 (op. posth.)Nocturne c-Moll KK IVb 8 (op. posth.)Beethoven Klaviersonate Nr. 23 f-Moll op. 57 "Appassionata"Satie Six GnossiennesSay "The Art of Piano" (Auszüge)

Nur zu gerne erinnern wir uns an den letzten Klavierabend mit Fazil Say - diesem großen Poeten, dabei voller Charakter und mit hintergründigstem Humor gesegnet. Vielleicht lassen sich nur so die Schikanen ertragen, welche die Apparatschiks seiner Heimat für ihn errichten. Vielleicht ist genau das aber auch seine eigene höchst subtile Antwort auf Entwicklungen, die einem freien und sensiblen Geist wie dem seinen zutiefst widerstreben.