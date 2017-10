I Am Noah

Anfang 2015 entstand aus der Vorgängerband Chimalba die Idee für das Bandprojekt I Am Noah. Zusammen mit Aljoscha Sieg (Pitchback Studios) und David Beule (VITJA) wurden bereits im März letzten Jahres die ersten Aufnahmen zum Debut Album „The Verdict“ gemacht, das atmosphärischen Metalcore mit technisch versierten Riffings und harten Breakdowns verbindet. Die Texte thematisieren stets die kritische Betrachtungsweise einer fiktiven Person namens Noah, die unserer Gesellschaft den Spiegel vors Gesicht hält. Im Frühjahr 2016 wird „The Verdict“ über Bastardized Recordings released.www.facebook.com/iamnoahofficial

Fear The Silence

Aus den Tiefen der Stuttgarter Core-Szene, straight into your face. Fear The Silence machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie vertreiben mit drückenden Riffs, brachialen Vocals und fiesen Breakdowns sehr erfolgreich jede drohende Stille. www.facebook.com/FearTheSilenceOfficial

Where Eternity Ends

Where Eternity Ends aus Stuttgart machen eine Mischung aus Hardcore mit Deathcore-Einwürfen.www.facebook.com/WhereEternityEndsBand

Snow White Alice D

Snow White Alice D ist eine deutsche Metalcore-Band, welche am 24. Dezember 2012 in Baiersbronn gegründet wurde. Der Stil ist gekennzeichnet durch hartes Gitarrenspiel und knallende Breakdowns. Der Sänger kombiniert geshoutete Parts mit melodischen Singalongs. Die Songtexte behandeln hauptsächlich persönliche, sowie gesellschafts- und persönlichkeitskritische Themen.www.facebook.com/snowwhitealiced