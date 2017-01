× Erweitern Feelings

Stimulierendes Live-Music-Programm über Liebe & Leidenschaft mit ALLA & DEN JAZZBEANZZ

„Amor ist der größte Spitzbube unter den Göttern, der Widerspruch scheint sein Element zu sein!“ Giacomo Casanova muss es wissen und unbestritten - die Liebe gibt es in vielen Formen. Aufregend, schmerzhaft oder glücklich - in jedem Falle eine leidenschaftliche, musikalische Reise wert. Heiße Rhythmen aus Südamerika reihen sich an exotische, fernöstliche Klänge. Der Blues mit tiefschwarzer Färbung folgt einer leichten Nachmittagsstimmung im Café de Paris. Abwechslungsreich und fesselnd das Programm auch zwischen den Songs. Im Stile einer echten Conférencière moderiert Alla Fuchs mit Wortwitz in kleinen Anekdoten und Gedichten auf ihre ganz eigene Art.

Liebe ist: Am Valentinstag mit ihr/ihm ins Kreatief gehen!