Feetwarmers Jazzband Heilbronn

Über Jahrzehnte hinweg sind die Heilbronner Feetwarmers ein Begriff für guten swingenden Jazz. Zusammen seit bald 50 Jahren, pflegen sie auch heute noch den Jazzsound der 20er und 30er Jahre, den hörerfreundlichen Melodienschatz der Swing-Ära. In den Jahrzehnten ist das Spiel der Feetwarmers zu jener Eleganz und Fülle ausgereift, die ihren Ruf über die lokalen Grenzen hinaus gefestigt haben. Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise, in die Zeit, als der Swing König war und Jazz die Popmusik des Tages. Ein Konzert mit den Feetwarmers ist nicht nur für Jazz-Kenner ein Erlebnis, sondern auch für alle, die in dieser Musik einen Ausdruck jener Zeit und ihres Lebensgefühls sehen.

Anton Jillich Trompete

Fritz Resech Posaune

Werner Philipp Tenorsax, Klarinette

Abu Schäfer Banjo, Gitarre

Christian Brinkschmidt Bass

Rudi Trinkaus Schlagzeug