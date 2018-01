× Erweitern Female Voices

Ashby & Eyevory - Female Voices of Progressive Rock .... "live together in perfect harmony" besser, als mit diesen Worten von Paul McCartney könnte man es nicht sagen, denn hier haben sich zwei herausragende Formationen gefunden, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dennoch ihr Genre, Progressive Rock, gleichermaßen perfekt bedienen. Den Zuschauer erwartet eine energiegeladene, spannende Reise durch eine phantastische Märchenwelt, voll von Emotionen, Leidenschaft und musikalischer Perfektion. Beide Bands haben gefeierte Alben auf dem Markt und erhielten kürzlich den Ritterschlag beim weltweit größten Progressive Rock Festival "Night of the Prog". Spätestens seitdem sind ASHBY & EYEVORY kein Geheimtipp mehr. In überwältigender Naturkulisse ließen sie das prall gefüllte Amphitheater an der legendären Loreley erbeben und durften sich die Bühne mit Weltstars wie YES (ARW), Marillion oder Mike Portnoys Shattered Fortress teilen. Der Euphorie um die beiden grandiosen Auftritte wird nun endlich Tribut gezollt mit der gemeinsamen Co-Headliner Tour "Female Voices of Progressive Rock", die die Damen und Herren im Februar und März 2018 auf die Bühnen Deutschlands bringt.