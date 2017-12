Feng Shui - die Akkupunktur für Ihr Zuhause

Feng Shui bedeutet Harmonie in der Natur und beim Menschen. Die Quelle des Wohlbefindens ist das sogenannte Sheng Chi als die Energie die uns umgibt. Diese natürliche Energie für uns optimal zu nutzen, damit sich die 8 Lebenswünsche erfüllen, ist das Ziel.

Jeder Mensch hat seine persönliche Energie mit besonderen Neigungen, die er in seinen Lebensraum einbringt. Der Wohnraum oder die Arbeitsstätte stellen ein Energiefeld dar, welches auf den Menschen wirkt. Gutes Feng Shui bedeutet, energetischen Einklang von Mensch und Wohnraum mit der Umwelt herbeizuführen. Die Verknüpfung der Philosophien des Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus machen die Grundgedanken des Feng Shui aus. Beobachtungen astrologischer Abläufe innerhalb unseres Sonnensystems sind heute wissenschaftlich belegt und bilden das Fundament der Zeitrechnung auch im Feng Shui. In unserer westlichen Kultur als Mond- oder Bauernkalender bekannt, werden bestimmte Tätigkeiten wie z.B. die Ansaat abhängig von der Mondphase eingeordnet. Ebenso stellt die Lehre des Feng Shui solche Ableitungen speziell für den Wohnraum fest und führt diese in einem vielschichtigen Regelwerk zusammen. Gleichartig wie in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) ermitteln Sie Ihre Charaktereigenschaften und das Karma Ihres Wohnraumes nach den Regeln des Feng Shui. Machen Sie Akkupunktur für Ihr Zuhause, indem Sie einzelne Techniken auf Ihren Lebensbereich anwenden. Stimmen Sie Ihre Persönlichkeit mit anderen im Wohnraum ab oder optimieren Ihre Energie am Arbeitsplatz. Diplom-Bauingenieur Maximilian Herrmann vom Berufsverband für Feng Shui und Geomantie e.V. führt Sie durch die facettenreiche Welt des Feng Shui und seine Hintergründe: Die Bedeutung äußerer Formen auf ein Gebäude Die 5 Elemente in ihrer Wechselbeziehung Der Qi-Fluss in Wohnräumen Raumgestaltung mit den 5 ElementenDozent: Maximilian Herrmann, Bauingenieur, Berufsverband Feng-Shui und Geomantie e.V.