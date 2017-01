Alles rund um Ferienangebote für Kinder und Jugendliche gibt es auf der FeriencampMesse, die die Elternzeitung Luftballon in Kooperation mit der vhs stuttgart veranstaltet. Das Angebot reicht von Sportcamps über Zeltlager und Sprachreisen bis zu Reiter- oder Zirkusferien und vielem mehr. Jugendliche finden gezielt Informationen über Feriencamps in der Altersklasse ab 12 Jahre. Neben Ausstellern, die Ferienwochen in der Region veranstalten, sind auch überregionale Anbieter mit Camps im europäischen Ausland und darüber hinaus vertreten. Mitmachangebote an den Ständen und Aufführungen auf der Showbühne runden das Messeangebot ab. Für die kleineren Kinder gibt es eine kostenlose Kinderbetreuung.