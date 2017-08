× Erweitern Fern

FERN ist Distanz. FERN ist ein Gefühl, das wir alle kennen: eine Reise durch die Leere, die wir auf uns nehmen, um uns unseren tiefsten Ängsten zu stellen. Das Bemühen, in dendunkelsten Ecken unserer Erinnerung ein dämmerndes Licht vorzufinden. Melancholisch, düster, ungeschönt und hypnotisch erforscht FERN die Welten digitaler und analoger Sphären. Die Musik umkreist die greifbare Vergangenheit und die unvorhersehbare Zukunft und verbindet unverkennbare Rhythmen mit eindringlichem Gesang.

FÜR FANS VON: Apparat, Nine Inch Nails, Peter Gabriel, The Black Queen, Björk, Anohni, IAMX

BAND:Paul Seidel (The Ocean, Nightmarer), Jan Kerscher (Like Lovers), Peter Voigtmann (Heads., Hepting) und Hannes Neunhöfer (A Tale of Golden Keys)