Fessh Band & Vinicius Azzolini

VINICIUS AZZOLINI

stammt ursprünglich aus Porto Alegre in Brasilien. Dort machte er seine ersten musikalischen Schritte und entwickelte dabei bereits ein überaus feines Gespür für Harmonik und Rhythmik, indem er Choro (brasilianische Volksmusik) und Bossa Nova spielte. Seit 2 Jahren studiert er an der Musikhochschule in Stuttgart Jazz-Trompete und hat sich ausgiebig mit der Musik und dem Spiel von Chet Baker beschäftigt. Um seine Faszination für diese Musik mit dem Publikum zu teilen, gestaltet er dieses Tribute-Konzert.

FESSH BAND

Zu Gast heute Abend: Chuck Berry, Jeanne Moreau, Bert Brecht, Kurt Weill, Erich Kästner. Passt das zusammen? „Wir schaffen das!“

HP Ockert - Trompete/FlügelhornManni Schütt - Vocals/Flöte/Sopran-/Tenorsax/KlarinetteCarsten Netz - Flöte/Klarinette/AltsaxAndi Schäfer - Gitarre/CelloAntonio Cuadros de Bejar - GitarreNataly Gonzalez - BassKlaus Webel - Piano