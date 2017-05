Festplatz am Carolinum in der Marienstraße, bei schlechter Witterung im kath. Gemeindehaus nebenan

Fest der Generationen der Katholischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim.

Es erwarten Sie viele tolle Highlights an diesem Festwochenende. Los geht es am Samstagmittag mit einem reichhaltigen Mittagstisch und am Abend gibt es „Wildschwein vom Grill“.

Am Sonntag findet um 10:30 Uhr ein Festgottesdienst im Münster mit anschließendem Umzug zum Festplatz mit den Kindergärten statt. Dort erwartet Sie ein reichhaltiger Mittagstisch und musikalische Darbietungen der Chöre.