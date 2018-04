Fest mit Rocking Daddies

Nachdem die vierköpfige Tübinger Band „Rocking Daddies" um ihren Ammerbucher Frontman Jürgen Sturm im Dezember 2008 mit einer gigantischen Party ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feierte, ist die Band ist mittlerweile in ihrem 35. Jahr !!! „on the road" und keineswegs müde – im Gegenteil! Nach wie vor steht der Name für fetzigen, gradlinigen, ehrlichen Classic Rock & Blues. Im Frühjahr 1995 legte die Band ihre Debut-CD "Fly Away" vor, drei Jahre später folgte im April 1998 das zweite Album mit dem selbstironischen Titel "Fossils' Delight". Beide CDs enthalten einen Querschnitt des Live-Programms sowie Eigenkompositionen von Jürgen Sturm.

Ob im Festzelt, in der Musikkneipe oder bei Open Air Konzerten (u.a. als Support für Roger Chapman & The Shortlist) - bei den Rocking Daddies - Konzerten geht die Post ab sowohl bei eigenwillig gecoverten Songs von Eric Clapton über die Beatles/Stones bis zu John Mayall oder den Dire Straits als auch bei den melodischen, rockigen Eigenkompositionen. Jeder Gig der Rocking Daddies wird dadurch zu einer Party zum Schwofen, garniert mit einem Hauch von Woodstock.

Die Band tritt an in der klassischen Besetzung mit Wolfgang Dannert (Leadgitarre), Michael Pfohl (Bass), Jürgen Sturm (Gitarre, Bluesharp, Gesang) und Stefan Sturm an den Drums.